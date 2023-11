Stop precauzionale per McKennie: non è in dubbio per l’Inter

Rientra l’allarme che si era generato dopo il rientro anticipato di Weston McKennie dagli impegni con la Nazionale statunitensi. Il centrocampista texano ha preferito rinunciare alla sfida di ritorno contro Trinidad e Tobago per curarsi dalla tendinopatia al ginocchio sinistro, con cui convive da un po’ di tempo. Già a inizio settimana potrà lavorare con i preparatori alla Continassa per mettersi a completa disposizione di Allegri per il match di domenica. Forzare la mano in questi giorni avrebbe invece rischiato di complicare la situazione del giocatore. La sua presenza contro l’Inter non è in dubbio.

Foto: Instagram McKennie