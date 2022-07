Stop per Zanoli, Fabian Ruiz torna in gruppo

Alessandro Zanoli si ferma: il terzino del Napoli ha una lieve lombalgia, come comunicato dal club: “Zanoli ha effettuato lavoro preventivo in palestra per lieve lombalgia. Fabian ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e una parte personalizzato”.

Foto: sito Napoli