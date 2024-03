Stop per Lukaku in nazionale: l’attaccante salterà l’amichevole con l’Irlanda

Guai fisici per Romelu Lukaku. L’attaccante, appena recuperato dai problemi all’anca, ha accusato un leggero sovraccarico all’inguine che lo costringerà a saltare la gara amichevole che il Belgio giocherà con l’Irlanda. Il giocatore resterà, comunque, nel ritiro della propria nazionale e, per il momento, non rientrerà a Trigoria.

Foto: Instagram Roma