Stop dell’ultimo minuto per l’Inter: Perisic in tribuna contro la Salernitana

Le notizie da Appiano Gentile lasciavano ipotizzare che Perisic non avrebbe iniziato in campo la partita contro la Salernitana: gli impegni sono stati e saranno ancora tanti, con l’imminente ritorno degli ottavi di Champions in testa, e il croato è uno di quelli che più ha tirato la carretta finora. La novità è che Perisic non sarà neanche in panchina stasera a causa di un affaticamento muscolare derivante dalla semifinale di andata di Coppa Italia di martedì scorso. Potrebbe anche trattarsi di semplice precauzione per averlo al meglio nella gara di Anfield, ma a prescindere da tutto l’infortunio del calciatore nerazzurro rende ancora più importante il recupero di Gosens, stasera pronto a dare il suo contributo a gara in corso dopo l’esordio fugace di qualche giorno fa.

Foto: Twitter Inter