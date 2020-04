Stop alla Ligue 1, il primo ministro francese annuncia: “La stagione 2019/20 non potrà riprendere”

Dopo Olanda e Belgio, anche la Francia si ferma definitivamente. La stagione 2019/2020 della Ligue 1 (così come della Ligue 2) non riprenderà. A comunicarlo è il primo ministro Edouard Philippe in un intervento al Parlamento francese: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere. Tutti gli eventi sportivi si disputeranno dal mese di settembre in poi”, le sue parole.

🗣 Edouard Philippe : "La saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourra pas reprendre" pic.twitter.com/wspQfUUhOD — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

Foto: Twitter ufficiale Psg