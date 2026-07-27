Stones, sempre più Inter! Base di intesa. Una volata da 15 giorni

27/07/2026 | 20:15:35

John Stones dalla Juve all’Inter nel giro di 24 ore è un attimo. Già, perché noi non abbiamo mai acceso la pista bianconera per il difensore centrale svincolato dopo la grande esperienza con il Manchester City. E anche nel pomeriggio Gianluigi Longari aveva svelato quanto raccontato in esclusiva su Stones a partire dal 12 luglio, ovvero la trattativa avanzata per lo specialista inglese. Una notizia confermata da fonti italo-inglesi, spagnole e anche italiane, comprese le stesse che fino a ieri sera parlavano solo di Juve ed escludevano l’Inter. Stones ha un accordo per un biennale che con i bonus dovrebbe toccare i 5 milioni a stagione, ma sono dettagli che verranno sistemati al più presto. Certo, conta formalizzare ma il sorpasso dell’Inter è stato evidente.

Foto: Instagram Premier