Inter, grande interesse per Stones. Gli scenari

12/07/2026 | 22:16:52

L’Inter deve prendere due difensori centrali, pensa anche a uno svincolato di lusso. Secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari nelle scorse ore il club nerazzurro ha avviato nelle ultime ore contatti con John Stones, pilastro del Manchester City e da pochi giorni svincolato. E’ una situazione che potrebbe entrare nel vivo, a maggior ragione in caso di cessione di Pavard. L’Inter deve prendere due centrali (resta l’interesse per Chalobah) e si sta muovendo con forza. Ricordiamo che Stones nelle ultime settimane era stato offerto anche al Napoli.

foto: sito Manchester City