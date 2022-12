Stones: “Non ho mai visto nessuno come Foden alla sua età”

Compagni di squadra sia in Nazionale che al City, Stones ha parlato del suo compagno in conferenza stampa. Le sue parole: “Non ho mai visto nessuno come Phil alla sua età. La sua conoscenza del calcio è spaventosa.” Foden ha giocato titolare contro il Galles segando anche una rete.

Foto: Twitter Foden