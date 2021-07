Stones: “Finale, occasione della vita. Il rigore su Sterling? L’ho rivisto, è netto”

Conferenza stampa in casa Inghilterra a 48 ore circa, dalla finale degli Europei contro l’Italia. A parlare, il difensore del Manchester City, John Stones.

Queste le sue dichiarazioni: “E’ una grande occasione, il fatto che sia a Wembley la rende ancora più speciale. Vogliamo regalare una grade gioia ai nostri tifosi. E’ qualcosa a cui abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Siamo cresciuti nel corso del torneo. Dobbiamo dare tutto, dal nostro punto di vista. Chiunque abbia giocato in campo ha sempre dato tutto per questa maglia, per questa Nazione. Abbiamo giocato per i tifosi, è un onore giocare e lo è rappresentare la Nazione. Domenica daremo tutto per vincere”.

Cosa ha detto Southgate? “Niente di speciale e di diverso. Ci ha chiesto di star calmi. Con la Danimarca siamo andati ai supplementari ma siamo rimasti concentrati ed è andata bene”.

Sui tifosi “Stiamo vivendo un sogno, in campo, non possiamo che ringraziarli. Vorremmo regalargli il trofeo, daremo tutto. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi”.

Sull’Italia “Con la Spagna è stata combattutissima. Prima era un’Italia molto chiusa, molto difensiva, ora sono certamente solidi ma hanno un grande flow in attacco, giocano bene. Siamo due ottime squadre, meritiamo entrambe di essere qui. Spero che alla fine sia l’Inghilterra a vincere”.

Su Chiellini e Bonucci “E’ la prima volta che li sfido, sarà speciale farlo, giocare contro giocatori così importanti, che alla loro età giocano ancora a questo livello ed è veramente importante e bello”.

Su Sterling “Spero che vinca il titolo come giocatore del torneo. Sono un suo grande fan, è un giocatore straordinario, è bello giocare con lui, sono certo che darà tutto domenica. Ha fatto un Europeo super, mi auguro che possa fare l’ultimo step per portarci al successo”.

Sulla difesa “Abbiamo la nostra mentalità difensiva. Credo che l’Inghilterra abbia il miglior dato difensivo del torneo, ecco perché siamo in finale. Non c’entra la difesa a 4, a 5, la difesa parte dall’attacco”.

Sugli arbitri “Era rigore. L’ho rivisto, l’arbitro ha preso la decisione giusta, la VAR ha preso la decisione giusta. Non voglio entrare nelle polemiche, a mio modo di vedere è stata una decisione corretta. Non si pone proprio il dubbio”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020