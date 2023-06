Stones: “Crediamo nel nostro modo di giocare, ma in finale entrano in gioco tanti fattori”

Emozionato come un bambino nonostante la grande esperienza, John Stones. La finale di Champions League tra l’Inter e il suo Manchester City è alle porte. Nonostante i 29 anni, e gli oltre 10 da professionista, non può fare a meno di commuoversi. Il polivalente elemento nello scacchiere tattico di Guardiola parla dell’imminente finale di Champions League, e nel farlo riassume un po’ tutta la sua carriera:

“Non avevo mai pensato che sarei diventato un professionista, che avrei giocato per l’Inghilterra e che avrei vinto la Premier League. È difficile esprimere a parole tutto quello che ho ottenuto in questi anni. Arriviamo a questa finale con grande fiducia, crediamo in noi stessi, in quello che abbiamo già vinto e nel modo in cui stiamo giocando, ma sappiamo che in una finale ci sono tanti fattori che entrano in gioco”

Del resto i Citizens sono ampliamenti favoriti per il successo finale. Riuscire a sollevare la Coppa dalle Grandi Orecchie significherebbe coronare un percorso pluriennale. Ma anche per un veterano del club come Stones implicherebbe dare un significato più alto alla sua carriera.

Fonte Foto Twitter Manchester City