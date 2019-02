Stoke, arrestato Berahino per guida in stato d’ebbrezza. Ma lui si giustifica…

E’ di qualche ore fa la notizia dell’arresto di Saido Berahino, attaccante dello Stoke City, accusato dell’infrazione del limite di velocità e sospettato di guida in stato d’ebbrezza. Non è la prima volta che il classe ’93 finisce nei guai con la giustizia: già nel 2015, infatti, era stato fermato per guida in stato d’ebbrezza. Il giocatore, secondo quanto riporta il Sun, stavolta avrebbe superato il limite di velocità per un semplice motivo: stava sfuggendo da alcuni rapinatori. Questa è la giustificazione del diretto interessato, supportato anche da un testimone che avrebbe assistito alla scena. Nel verbale delle forze dell’ordine, però, si legge: “La polizia è stata chiamata per schiamazzi. All’arrivo degli agenti, un’automobile è stata vista allontanarsi ad alta velocità. L’auto è stata fermata a Bedford Square e un venticinquenne è stato arrestato per sospetto di guida in stato d’ebbrezza”. Nessun cenno, dunque, al presunto tentativo di rapina.

Foto: Mirror