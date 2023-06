Stojkovic (CT Serbia): “Vlahovic soffre di un costante dolore all’inguine”

Momento pessimo per Dusan Vlahovic, dal ritiro della Serbia non arrivano buone notizie per l’attaccante della Juventus. Ecco le parole del CT Dragan Stojkovic: “Abbiamo un bel po’ di giocatori che potrebbero uscire dalla lista per motivi vari. Non ci sarà nemmeno Vlahovic, abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore all’inguine. Meglio che salti il giro e si rimetta una volta per tutte dall’infortunio”.

Foto: Instagram Juventus