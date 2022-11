Stojkovic (ct Serbia): “Noi siamo qui, l’Italia è a casa a guardare i Mondiali”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Brasile, il CT della Serbia, Dragan Stojković tira in ballo anche l’Italia: “Sono molto orgoglioso di aver portato la piccola Serbia in Qatar. Essere tra le 32 al Mondiale è importante, col Brasile è solo la prima partita. Ma ripeto, il solo fatto di essere qui mi rende felice. Noi siamo qui, l’Italia è a casa a guardare la Coppa del Mondo”.

Foto: Instagram Stojkovic