Stojkovic (ct Serbia): “Il Brasile è nel suo periodo d’oro, ha grandi possibilità di vincere, ma ne abbiamo anche noi”

Il tecnico della Serbia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Brasile. Di seguito le sue parole: ” Il Brasile è nel suo periodo d’oro, ha grandi possibilità di vincere, ma ne abbiamo anche noi. Non abbiamo paura di nessuno al mondo, nemmeno del Brasile. Per quanto riguarda la nostra squadra, abbiamo lavorato bene, ci siamo adattati bene alla vita in Qatar, la situazione è soddisfacente, solo Kostic è in discussione, per la prossima partita. Mi aspetto una Serbia coraggiosa, una buona Serbia e spero che otterremo un buon risultato. Mitrovic? Si è allenato con la squadra.”

Foto: Serbian Football