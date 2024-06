Stojkovic (ct Serbia): “È mancato soltanto il gol. Non abbiamo nulla di cui vergognarci”

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 nel match di esordio a Euro 2024: “La frustrazione esiste quando perdi una partita. Non era questo il piano. Il piano era completamente diverso ed era vincere. Abbiamo giocato con coraggio, con forza, non abbiamo avuto paura tranne che nei primi 15 minuti in cui abbiamo deliberatamente lasciato la palla agli inglesi – riporta Sportmediaset – eravamo messi bene in campo. Penso che abbiano contribuito anche i cambi nei secondi 45 minuti, abbiamo costretto gli inglesi a difendere.

Dovremmo essere orgogliosi di ciò che abbiamo dimostrato. Il risultato è negativo, ma cosa possiamo fare, andiamo avanti. Non abbiamo nulla di cui vergognarci. Possiamo fare molto, lo dimostreremo nella prossima partita contro la Slovenia. È mancato il gol, è dura quando non fai gol, non puoi vincere se non fai gol, ma spero che avremo più fortuna nella prossima partita”.

Foto: Instagram Serbia