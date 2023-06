Stoichkov: “L’Inter ha fatto una Champions incredibile. Faccio i complimenti a Zanetti ed Inzaghi”

Hristo Stoichkov a Sky Sport ha detto la sua sulla finale di stasera tra Manchester City e Inter. Ecco le sue parole: “Due squadre che hanno fatto una grande stagione. l’Inter ha fatto una Champions incredibile centrando la finale. Il City ha sofferto nel corso della stagione, ma alla fine è riuscito a vincere ogni trofeo finora. Voglio fare i complimenti a Zanetti e a Inzaghi per il lavoro fatto. Il mondo dice che il City è favorito, ma per me l’unica differenza è che Guardiola ha maggiore esperienza in partite simili. A volte però basta una sostituzione, un dettaglio, che può fare la differenza”.

Foto: Stoichkov getty images