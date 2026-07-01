Stirpe sul futuro del Frosinone: “Il fondo Clara Vista avrà una quota dell’80% del club. Rimarrò presidente”

01/07/2026 | 14:00:05

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare il futuro del club. Vi avevamo già parlato sei giorni fa dell’imminente svolta societaria con l’ingresso di un fondo americano. La novità rispetto a quanto riportato in precedenza è che Stirpe ha deciso di cedere la maggioranza del club al nuovo fondo, e non una quota di minoranza come era stato inizialmente ipotizzato. Di seguito, le sue dichiarazioni sull’ingresso in società del fondo Clara Vista:

“Questa quarta promozione bisogna viverla con uno spirito diverso, per me è stata un’accelerazione. Dobbiamo provare a combattere in modo diverso. Siamo stati bravi ad andare in Serie A. Ora serve non rimanere attaccati alle proprie poltrone, ci vuole la capacità di mettersi in discussione. E per fare un ulteriore step di crescita occorrono altre armi, che al momento non abbiamo.Settimane fa vi ho parlato di compiere un gesto di generosità, di mettere in discussione la propria leadership e sacrificarla per avere strumenti adatti a raggiungere un certo tipo di risultato. Ecco la logica che c’è dietro l’operazione con questo nuovo fondo.Il fondo è Clara Vista. Il 15 giugno abbiamo accettato un’offerta e qualche minuto fa abbiamo firmato il contratto, che avrà bisogno di essere implementato con un closing a fine luglio. La partnership è operativa a tutti gli effetti e da qualche settimana lavoriamo già insieme.Clara Vista avrà una quota dell’80%. Per la società che gestisce le infrastrutture avrà il 51%. Per quanto riguarda la governance, rimarrò presidente in un board composto da 5 membri. Io e Rosario rappresenteremo la parte Stirpe.Alla fine del secondo anno ci ritroveremo e, in funzione dell’utilità, dell’efficacia e della capacità di saper andare d’accordo, stileremo i piani per gli anni a venire. Non sarà una presidenza di traghettamento, ma operativa. Lavoreremo insieme per portare avanti il programma di questi anni con l’obiettivo di fonderlo con le tante idee che il fondo ci ha portato.Clara Vista è perfettamente complementare a tutte le nostre competenze. Loro hanno quello che noi non abbiamo e viceversa. Quando si fanno queste operazioni bisogna evitare di sovrapporsi, che gli stessi soggetti si mettano a fare lo stesso lavoro.È composta da investitori statunitensi che hanno grande capacità finanziaria, anche nelle franchigie NFL. Secondo Forbes 400, il fondo ha una dotazione di 250 milioni di dollari. Ha leadership finanziaria e competenza operativa anche nel settore dei media e delle tecnologie. Nel settembre 2025 ha completato il processo di acquisizione della partecipazione di controllo dell’Ipswich Town. Opera negli Stati Uniti, in Inghilterra e ora in Italia. Ha come obiettivo quello di essere presente in Spagna.Pensiamo di aver aperto una nuova prospettiva per il Frosinone Calcio. Il nostro staff potrà avere tutto ciò che manca per il marketing, gli aspetti finanziari e la comunicazione. Spero e mi auguro che questo possa essere un grande step di crescita per la nostra società.Ringrazio coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa operazione: Rosario Zoino, l’avvocato Mattia Grassani, e tutto il team di lavoro di Clara Vista. Siamo all’alba di una nuova era che speriamo possa portarci a raggiungere la salvezza in Serie A. Poi vedremo cosa saremo capaci di fare in futuro”.

Foto: sito Frosinone