Esclusiva: Frosinone, interesse di un gruppo americano per una quota di minoranza

16/06/2026 | 18:58:16

Il Frosinone è tornato in Serie A dopo un grande lavoro di gruppo con la regia inconfondibile di Maurizio Stirpe. Il club ha spesso dimostrato di saper rispondere con i fatti a qualsiasi tipo di contrattempo. Una società forte e sana che adesso valuterà le proposte di gruppi interessati a una proficua collaborazione. In base alle nostre indiscrezioni, c’é un interesse americano per rilevare una parte delle quote per rilanciare con un progetto ancora più ambizioso. La maggioranza resterebbe a Stirpe, ora il Frosinone deciderà se accettare o meno la proposta.

Foto: X Frosinone