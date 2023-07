Stirpe su Di Francesco: “Lui è come noi, ha bisogno di compiere una grande impresa”

Maurizio Stirpe in un’intervista a Il Messaggero ha parlato del neo tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco. Ecco le sue parole: “Lui è come noi: ha bisogno di compiere una grande impresa. Frosinone può essere la sua occasione: una salvezza qui è come vincere il campionato con una grande. Mi ha fatto piacere vedere che ha enorme motivazione, voglia di essere complementare e di farsi contaminare dal nostro progetto, la sua è una presenza che mi dà entusiasmo. Ha portato la Roma in semifinale Champinos e non solo, ha fatto bene anche con il Sassuolo, ha le qualità giuste per noi. E ha sempre praticato un tipo di gioco che a me piace. Inoltre ha un rapporto di lungo corso con il nostro responsabile dell’area tecnica, Guido Angelozzi, il che accelererà il processo di apprendimento”.

Foto: Instagram Frosinone