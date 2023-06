Sticchi Damiani conferma Corvino: “Ripartiamo insieme per ciclo triennale, su Baroni decide lui”

Nella parte finale della sua conferenza stampa per fare il punto di fine stagione sul Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha confermato il DS Pantaleo Corvino per un ciclo triennale. Ha quindi evidenziato che sarà proprio Corvino a decidere se rinnovare il tecnico Baroni per il prossimo anno oppure no. Così il presidente: “Non sono abituato a vivacchiare, ho voluto sentire tutti, dalla proprietà all’area tecnica, con Corvino ho avuto un lungo confronto: a loro ho chiesto se siamo tutti pronti ad affrontare un nuovo ciclo, di tre anni. Noi oggi con le nostre forze siamo in ottime condizioni rispetto a tanti club che non sanno andare avanti perché super indebitati. La situazione è la seguente: con Corvino ci siamo detti tutto, le cose che sono andate e che si possono migliorare. Alla fine abbiamo deciso di ripartire insieme per un altro ciclo triennale. Si riparte da questo gruppo di soci, con voglia, con determinazione, con il desiderio di fare bene. Si riparte con Corvino e Trinchera, ma questo non vuol dire che si parte con nuove ambizioni: l’obiettivo resta la salvezza. I tifosi mi dicono di voler soffrire il prossimo anno, ma c’è chi soffre più di noi: vedete le categorie inferiori… Ripartiremo come sempre dall’ultimo posto nella griglia delle previsioni, se faremo un altro grande capolavoro poi potremo pensare di ripartire il prossimo anno dal penultimo. Anche in questa stagione, a volte, abbiamo perso la bussola delle aspettative: disunendoci, abbiamo rischiato di perdere il patrimonio della A. Noi siamo soli, dobbiamo fare quadrato. C’è stato un punto, quando la squadra ha avuto difficoltà senza mai entrare nelle ultime tre posizioni, in cui ci sono state critiche. Ma quest’anno la squadra ha fatto sognare tutti ed è il nostro sogno far sognare la città, ma questo non deve essere un boomerang. L’area tecnica, essendo stata investita solo ieri dall’apertura di questo nuovo ciclo, deciderà poi sull’allenatore. Nessuna valutazione è stata fatta perché prima c’era il dubbio dell’area tecnica: abbiamo risolto la prima casella, ora si andrà a ruota. Sono certo che Corvino il primo confronto lo farà con Baroni, che benissimo ha fatto in questi anni”. Ha quindi risposto a una domanda sul contratto del DS e i dettagli del rinnovo: “Al termine di questa stagione aveva due anni di contratto. Lui voleva sentire dentro di avere la voglia, la forza e il desiderio di ripartire, il contratto non era un vincolo obbligatorio. Adegueremo il contratto allungandolo di un’altra stagione, avendo nei piani un ciclo triennale. E di conseguenza faremo lo stesso ragionamento anche sui giovani che prenderemo per la Primavera”.

Foto: Instagram Lecce