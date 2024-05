Sticchi Damiani: “Un percorso intelligente e sano non può basarsi su 90 minuti”

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Udinese: “Ogni anno ci ritroviamo a combattere contro avversari di caratura superiore e, per noi, è un motivo d’orgoglio raggiungere l’obiettivo con tre giornate d’anticipo e poter scendere in campo oggi in un clima così bello. Il nostro è effettivamente il monte ingaggi più basso della categoria, non so se tutte le squadre sono attente come noi al fair play finanziario. La nostra è una politica che si sta rivelando vincente, vorrei ricordare a tutti che abbiamo deciso di investire in infrastrutture in un momento particolarmente negativo sul piano dei risultati e con una classifica che iniziava ad essere preoccupante. La bravura è quella di non farsi condizionare da quanto accade la domenica. Perchè un percorso intelligente e sano non può basarsi su 90 minuti. Ogni giorno rappresenta una opportunità di crescita. Si può vincere, si può perdere, ma la progettualità non deve fermarsi”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce