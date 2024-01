Sticchi Damiani sulla salvezza: “Siamo tutte in bilico, vince chi è più lucido e con un ambiente più sicuro”

Intervenuto ai microfoni diDazn, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha così parlato prima della sfida contro la Juventus: “In questo campo abbiamo reso la vita difficile a tutte le squadre, per noi è una grande opportunità giocarci questa partita, in uno stadio strapieno con tanta gente. E’ una bella occasione per noi”.

Poi ha proseguito: “Rispetto all’anno scorso abbiamo invertito la tendenza, in casa siamo riusciti ad ottenere gran parte dei punti, poi al ritorno ci fu un blackout nel corso della stagione che ci ha portato a soffrire tanto. Quest’anno abbiamo un organico più strutturato anche nelle alternative, ma la corsa salvezza si è rivelata molto più complicata, non ricordo un altro campionato dove alla ventesima giornata nelle ultime tre non ci fosse nemmeno una neopromossa, questo fa capire che il livello di difficoltà assoluto è più alto. Siamo tutte in bilico, vince chi è più lucido, solido e con un ambiente più sicuro”.

Infine, sul mercato: “Abbiamo un’area tecnica attiva, vigile e attenta. Ogni sessione di mercato è utile per sfruttare occasioni e costruire qualcosa in più. Abbiamo fatto un’operazione per noi molto importante, quella di acquistare un ragazzo interessante a titolo definitivo, Pierotti, vediamo cosa ci dimostrerà”