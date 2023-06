Sticchi Damiani su Falcone e Colombo: “Eserciteremo il diritto di riscatto”

Nell’intensa conferenza stampa di Sticchi Damiani sulla stagione del Lecce, una domanda su Falcone e Colombo, se “saranno riscattati”. Il Presidente ha risposto che “Eserciteremo il diritto di riscatto, verseremo la somma. Poi Milan e Sampdoria potranno esercitare il controriscatto”. Per Colombo verranno spesi 2,5 milioni di euro, mentre per Falcone 3,5. Per il primo il controriscatto è fissato a 3.5 milioni di euro, per il secondo per 4.75 milioni.

Fonte Foto: Sito Lecce