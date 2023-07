Sticchi Damiani su D’Aversa: “Lo conosco da tempo. Un uomo da Lecce. Siamo tra i più virtuosi della A”

In casa Lecce è il giorno della presentazione di Roberto D’Aversa, nuovo tecnico dei giallorossi. Ha inaugurato la presentazione il presidente Saverio Sticchi Damiani: “Presentiamo il nostro nuovo mister, è la sua giornata. Parto da un ringraziamento, lo faccio con piacere, e cioè dico grazie a Baroni per due anni con importanti risultati sportivi. Auguro a lui e al suo staff davvero le migliori fortune per il futuro, sono state due stagioni intense. Partiamo con un nuovo ciclo, che ha visto subito prolungare il legame con Corvino e Trinchera; poi abbiamo scelto l’allenatore giusto per la nostra politica di calcio e la scelta è ricaduta su D’Aversa, che oggi siamo felici di presentarvi: conosco da tempo l’uomo ed è un uomo da Lecce. Noi abbiamo sempre dato tutto ai nostri allenatori, il massimo supporto possibile: non viviamo dell’emotività dei risultati o del momento, noi pensiamo al progetto. E anche D’Aversa avrà un supporto costante, al di là dell’umore del momento. Conosce bene il territorio e la città, c’è un modello in crescita e coraggioso, che propone giovani spesso sconosciuti e vedrà arrivare magari calciatori che non avranno nomi altisonanti, ma comunque centrali per le nostre idee. Siamo tra i più virtuosi della A, la nostra è una società sana e in salute, senza debiti, grazie a scelte oculate, a cui sono stati coniugati anche i risultati sportivi, eccellenti negli ultimi due anni. D’Aversa ha tutte le caratteristiche per portare in campo la visione che la società ha fuori dal campo: sono sicuro che lui e il suo staff vivranno una bella pagina della loro carriera”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce