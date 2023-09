Sticchi Damiani: “Sansone? L’asticella per la salvezza si è alzata”

Ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato l’innesto di Nicola Sansone, oltre che il resto del calciomercato estivo. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto quest’ultima scelta perché convinti che nel torneo appena iniziato l’asticella della lotta per la salvezza si alzerà e sarà più dura confermarsi nella massima divisione. Sul piano generale, abbiamo effettuato una cessione importante; essendo, la nostra, una società finanziariamente in salute, abbiamo potuto destinare tutte le risorse di quella cessione al potenziamento dell’organico senza utilizzare parte delle plusvalenza per altri impegni. Poi, Corvino e Trinchera sono stati bravissimi nel fare le scelte con le quali potenziare l’organico”.

Foto: Sito ufficiale Lecce