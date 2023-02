Sticchi Damiani: “Rifiutata offerta dalla Premier per Hjulmand. Per Strefezza non bastano 10 milioni”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La politica nel pallone, trasmissione radiofonica della Rai, per parlare dei suoi prezzi pregiati, a partire da Morten Hjulmand: “Per noi è un orgoglio avere un capitano che è quasi del 2000. Abbiamo ricevuto offerte importanti per lui, anche dalla Premier League, ma abbiamo avuto la forza di dire di no a un’offerta da 13 milioni“.

Su Strefezza: “Lo abbiamo pagato circa 500mila euro un paio di anni fa, la mia idea è di tenerlo e fare in modo che continui a fare bene qui. Se ora vale per 10? No, è un po’ poco per 10″.

Su Umtiti: “Molti pensavano a un’operazione di marketing quando lo abbiamo preso, ma volevamo ricostruire la fiducia in un campione del mondo che aveva solo bisogno di normalità. Il Lecce comunque cerca di cogliere le opportunità all’estero ma è anche molto attento alla Serie B, che è un serbatoio di giovani talenti italiani che meritano l’opportunità di misurarsi nella massima categoria italiana come Baschirotto, che sta facendo benissimo, o da ultimo Cassandro che abbiamo preso dal Cittadella e su cui puntiamo in maniera decisa”.

Foto: sito Lecce