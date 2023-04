Sticchi Damiani: “Puntare sui giovani è rischioso ma questo è il nostro progetto”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha parlato prima della sfida tra Lecce e Sampdoria spiegando il momento dei suoi: “Noi arriviamo da sei sconfitte consecutive, tre arrivate per altrettanti autogol. Il calcio sa essere spietato. Noi dobbiamo essere lucidi e capire le cose da migliorare anche nelle sconfitte ma anche non perdere le certezze sulle tante cose buone fatte quest’anno. A loro dirò che sarebbe bello regalare una vittoria non solo alla nostra gente ma anche per noi”.

Sulla politica del Lecce: “E’ una politica forse un po’ rischiosa perchè puntare sui giovani non è mai semplice. E’ la nostra politica, è un grande lavoro dell’area tecnica e del settore giovanile. Il progetto si tocca con mano, la Primavera prima con dieci punti di vantaggio fa capire quale sia il nostro progetto. Ecco perchè il presente diventa ancora più importante”.

Sticchi Damiani Presidente Lecce Foto Alfredo Pedullà