Sticchi Damiani: “Oggi va di moda lo step on foot, ma siamo sicuri che non snaturi il calcio?”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto alla presentazione della seconda edizione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC: “Sono già venuto due volte a San Siro in stagione, questa è la terza. Almeno stavolta spero di non uscire con una sconfitta. Il tema principale è quello delle regole, non vado sulle polemiche, è evidente che ogni tanto alle piccole si dà un cartellino in più rispetto alle grandi. Ma parlo dal punto di vista generale e dico che sulle regole possiamo migliorare.

Poi ha proseguito: “Ogni anno vediamo che l’interpretazione cambia, perché ci si rende conto che applicando questa prassi si arriva a delle storture. Siamo sicuri che l’interpretazione sia giusta? Faccio un esempio concreto. Oggi va tanto di moda lo step on foot: ci è stato detto che qualsiasi step on foot va punito, ma siamo sicuri che l’interpretazione fatta a monte sia giusta e non snaturi il gioco del calcio? Perché non possiamo allargare la sfera di chi può dare un contributo a queste valutazioni? È la mia domanda, una provocazione”.

Fonte: Sito ufficiale Lecce