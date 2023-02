Sticchi Damiani: “Il Lecce non ha bisogno di vendere. Falcone? Proveremo a riscattarlo”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dei salentini ha trattato diversi argomenti, di seguito alcune parole: “È il miglior Pantaleo di sempre. E siccome le difficoltà aumentano, ci vuole un Corvino in grande forma come è adesso. Mi faccia aggiungere che dietro di lui vedo un Trichera che un giorno potrà dare continuità a questo progetto. L’ho preso in C. Sarà un cerchio che si chiude”.

Salvezza: “Già da tempo abbiamo concordato un bel premio salvezza. Ma prima arriviamoci a questa salvezza. Continuiamo a dire che non abbiamo fatto nulla. Stiamo concentrati sull’obiettivo. La strada è ancora lunga anche se siamo a buon punto”.

Riscatto Falcone: “Proveremo a farlo. Anche se c’è un controriscatto”.

Baschirotto: “Federico è simbolo dell’Italia che lavora onestamente. Un esempio sano. Ma lasciamo il calciomercato che ora infastidisce“.

Calciomercato: “Il Lecce non ha bisogno di vendere. Se qualche calciatore manifestasse la voglia di andare in un club prestigioso, dovrà arrivare un’offerta importante. Il Lecce ha i conti a posto, il segreto è uno solo. Il costo della forza lavoro deve essere pari alla metà dei ricavi. È l’unico modo per evitare bilanci in rosso. Certi vincoli andrebbero imposti, così da non alterare la competizione sportiva”.