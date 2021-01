Sticchi Damiani: “Falco vuole andare a giocare in Serie A, abbiamo stabilito una clausola”

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato di Filippo Falco e di quello che potrebbe accadere nel mese di gennaio. Queste le parole riportate dal portale Trnews.it:

“Forse è esagerato parlare di un caso Falco, il fatto è noto, il ragazzo sin da questa estate ha manifestato la sua aspirazione più o meno legittima di andare a giocare nella massima serie, il suo agente l’ha ribadito varie volte, il mercato estivo non ha presentato nessuna offerta concreta se non una esigua nell’ultimo giorno di mercato e noi all’ultimo giorno non cediamo i calciatori perché non possiamo rimpiazzarli.

Questo ha generato delusione, poi a mercato chiuso abbiamo incontrato l’agente di Falco per trovare una soluzione di buonsenso soprattutto per accontentare il giocatore ed averlo con la testa connessa con noi. A quel punto l’unica possibilità era di individuare una clausola rescissoria per il mercato di gennaio, a cifre peraltro esigue, per consentire al ragazzo di seguire le sua aspirazioni, e quindi con un gentlemen’s agreement abbiamo pattuito la clausola risolutiva, questo per avere Falco con noi da agosto fino ad oggi”.

Foto: Instagram Us Lecce