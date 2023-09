Sticchi Damiani: “D’Aversa ha dato saggezza e coraggio. I nostri conti a posto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha commentato così l’avvio stagionale del Lecce, a seguito del successo casalingo dello scorso venerdì ottenuto contro il Genoa:

“Da tre anni stiamo cercando di fare un progetto di calcio, una sorta di laboratorio punto la linea guida e crescere e siamo cresciuti tutti quanti. D’Aversa ha dato equilibrio, saggezza, coraggio e sta utilizzando al meglio di gruppo. E’ concreto e sa che l’esaltazione porta alla superficialità. Il legge attacca con raziocinio e intelligenza. Da queste prime uscite si vede che Krstovic Ha caratteristiche importanti in zona gol punto da centravanti vero. Anche venerdì che non ha segnato ha mostrato grandi doti. È un ragazzino,deve stare tranquillo, senza particolari pressioni. Oudin? Il Bordeaux era retrocesso, a volte si creano delle situazioni in cui il Lecce è bravo a inserirsi: oggi è tutto nostro come Falcone e Pongracic. Oggi i nostri conti sono a posto ed è una cosa nota a tutti. Il mio sogno è realizzare le strutture, il centro sportivo. Non è più rinviabile“.

Foto: Sito Lecce