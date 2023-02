Sticchi Damiani: “Ad oggi il voto alla stagione sarebbe 10. Falcone? Lo riscatteremo”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a Radio Anch’io lo Sport, su Radio 1, analizzando il momento in casa salentina, con una stagione straordinaria condita da ottime prestazioni, ultima, la grande vittoria a Bergamo contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto dopo la vittoria a Bergamo con questi tre punti pesantissimi per la salvezza. Questa è una squadra che non finisce mai di stupire con tanti giovani ed esordienti che stanno facendo un campionato incredibile. Voto stagionale? Se dovessi darlo ad oggi, essendo prudenti, questa squadra merita un 10 per tutte le sue componenti. Abbiamo programmato con i giovani, schierando 5-6 giocatori nati dopo il 2000 ogni partita, con ragazzi anche provenienti dalla Primavera. È l’unico modo che può mettere in pratica un club come il nostro anche per non indebitarsi e per far quadrare i conti. Abbiamo un settore giovanile e una Primavera 1 da dove pescheremo altri giocatori in vista delle prossime stagioni”.