Sticchi Damiani: “Abbiamo compiuto un capolavoro sportivo. Ci stiamo godendo 3 anni strepitosi di Corvino”

Sulla vittoria: “Risultato clamoroso, complimenti a questi ragazzi. Hanno compiuto un capolavoro sportivo: l’anno scorso si sono salvati all’ultimo secondo e quest’anno hanno vinto lo Scudetto. Capolavoro dei ragazzi e del mister. Ci stiamo godendo tre anni strepitosi di Pantaleo Corvino. 3 anni fa gli dissi: “Vieni a Lecce per fare gli anni piu importanti” non come prestigio, ma come qualità. Ogni anno non finisce mai di sorprendere, ha costruito una squadra primavera in poco tempo e ora siamo campioni d’italia. Prima squadra salva giovanissima. Sono felice 3 anni fa di avergli chiesto di venire a Lecce. La mia idea è quella di continuare nel progetto insieme, lavora 118 ore al giorno. Per noi è un valore aggiunto, merita di continuare con noi, Voglio continuare con queste persone, con questo gruppo lavoro: staimo facendo qualcosa di inimmaginabile”.