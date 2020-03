Steven Zhang sul razzismo: “L’educazione è l’unico strumento utile”

A margine dell’FT Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times a Londra, il presidente dell’Inter, Steven Zhang ha parlato anche del tema razzismo: “L’educazione è lo strumento adeguato per combattere questa situazione. Noi abbiamo la parola Internazionale nel nome del Club. Siamo uniti, da qualunque cultura proveniamo, siamo Brothers Universally United. Le nostre campagne puntano a sensibilizzare le persone, a veicolare i messaggi corretti, a partire dai più giovani”.