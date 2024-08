Sternal dopo il rinnovo: “De Zerbi ha giocato un ruolo fondamentale”

Enzo Sternal ha rinnovato fino al 2027 con il Marsiglia. Il giovane attaccante classe 2007 si è detto molto entusiasta di questo accordo: “Per me è motivo di orgoglio e sono felice di continuare l’avventura all’OM. L’intero progetto del club, compreso l’arrivo dell’allenatore, ha giocato un ruolo importante nella mia decisione. Roberto De Zerbi è un allenatore noto per la fiducia nei giovani. È un allenatore rigoroso, esperto, che ha lavorato per tanti club e siamo fortunati ad averlo oggi all’OM. Potrà portarci la sua esperienza e insegnare a noi giovani com’è il mondo del calcio di alto livello. Ho solo 17 anni, devo continuare a lavorare, devo tenere la testa sulle spalle, perché l’obiettivo è progredire e accaparrarsi più tempo possibile”.

Foto: sito OM