Sterling: “Titolare con l’Inghilterra? Mi godo ogni momento. Se non gioco non sono felice”

Sterling ha parlato con i media inglesi alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca affrontando il tema della titolarità e dell’ampio minutaggio che Southgate gli sta riservando: “La titolarità è felicità pura. Voglio solo essere felice, godermi il mio calcio ed è quello che sto facendo qui con la Nazionale. Se non giochi, non sei felice. Sono io, sono sempre stato io da quando ero bambino, se gioco a calcio sono davvero felice, se non gioco non sono felice”.

Sull’ambiente: “Sento che spesso ci sono reazioni eccessive. Sento che c’è quasi paura all’esterno, non dai noi nel gruppo. I giocatori più esperti cercano di aiutare i giovani ma la cosa migliore che penso debba accadere e fino ad ora è così è che le critiche e la negatività resti fuori dal nostro ritiro. Noi non dobbiamo guardare cosa dice la stampa perché è qualcosa che potrebbe influenzare il gruppo. Non dico che ora ci sia per forza qualcosa di negativo fuori ma meglio non leggere nulla ed evitare ogni problem”.

Foto: Twitter Euro 2020