Sterling rilancia il Man City. Con l’Arsenal a Guardiola basta l’1-0

Vince il Manchester City a margine di una sconfitta e un pareggio che avevano fatto molto discutere in Inghilterra. Stasera Pep Guardiola è riuscito a battere il suo ex vice Arteta, oggi tecnico dell’Arsenal, per 1-0. E’ stata decisiva la rete di Raheem Sterling che al 23′ ha firmato il gol dei tre punti. Con questo successo i citizens accorciano su Everton e Liverpool e sale a 7 punti in classifica. Gunners ancora avanti a 9.

Foto: Twitter ufficiale Champions