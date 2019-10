Sterling sui cori razzisti di Bulgaria-Inghilterra: “Idioti, ma 6-0 e ce ne torniamo a casa”

Raheem Sterling non ci sta. Il calciatore della Nazionale inglese ha voluto commentare quanto accaduto nel corso della serata di ieri in Bulgaria, dove era ospite la compagine dei tre leoni. Match – terminato poi 6-0 – interrotto per ben due volte, causa cori razzisti nei confronti del giocatore del Manchester City in particolare.

In un tweet, Sterling ha commentato: “Mi dispiace che la Bulgaria sia rappresentata da certi idioti allo stadio. Comunque, 6-0 e ce ne torniamo a casa: almeno abbiamo fatto il nostro lavoro. Buon ritorno ai nostri tifosi: siete stati grandi”

Foto: Mundo Deportivo