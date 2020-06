Sterling: “Razzismo? Una malattia. Ora basta, occorre una soluzione”

Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, ha espresso il suo parere ai microfoni della BBC in merito alle manifestazioni di protesta in atto in tutto il mondo a seguito della morte di George Floyd.

“L’unica malattia al momento è il razzismo. Stiamo parlando di qualcosa che accade da anni. Proprio come la pandemia, dobbiamo trovare una soluzione per fermare il razzismo. Vedo tanti che scrivono sui social media a supporto della causa, ma non basta. Dobbiamo ottenere dei cambiamenti, evidenziando dove servono di più. In questo Paese tutti abbiamo le stesse possibilità”.

Foto: Twitter Ufficiale Champions