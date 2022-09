Sterling: “Il momento non è facile, ma prendersela con Southgate è ingiusto”

Raheem Sterling, attaccante dell’Inghilterra e del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro la Germania.

Queste le sue parole: “Momento difficile? Non possiamo sminuire la situazione, nel calcio ci sono alti e bassi e non stiamo vivendo un buon momento di forma. Non è però il momento di andare nel panico: la sfida di domani è un’opportunità per risollevarci: nel caso in cui dovessimo riuscirci, metteremmo le cose a posto. Critiche a Southate? Da quando è arrivato ha cambiato enormemente la nostra mentalità. Ha sempre fatto di tutto per proteggerci, e non è giusto che sia soltanto lui ad assumersi le responsabilità, lo dobbiamo fare anche noi calciatori”.

Foto: twitter Euro 2020