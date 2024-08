Sterling: “Contro l’Inter un buon test. Dobbiamo trascinare i tifosi”

Ultimo test pre-campionato per il Chelsea di Enzo Maresca, poi avrà inizio la Premier League. La squadra londinese affronterà domani l’ultima amichevole dell’estate contro l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa del calcio d’inizio del match contro l’Inter (in programma alle ore 16), oltre all’allenatore ha parlato anche l’attaccante del Chelsea Raheem Sterling, per presentare la sfida di Stamford Bridge: “È importante costruire un rapporto positivo tra la squadra e i tifosi che giocano in casa. Sta a noi giocatori trascinarli. La partita con l’Inter è davvero un buon test per provare a fare una buona prestazione e preparare i tifosi per la stagione”.

Foto: Instagram Chelsea