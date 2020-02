Sterling-City, l’agente allo scoperto: “Non pensa affatto a un trasferimento”

Raheem Sterling per ora non ha intenzione di lasciare il Manchester City, nonostante la dura sentenza dell’UEFA che ha inflitto al club inglese l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni. L’esterno offensivo classe 1994 nelle scorse ore è stato accostato al Real Madrid, ma il suo agente Aidy Ward, intervenuto ai microfoni del Times, ha fatto chiarezza: “Sterling è focalizzato esclusivamente sul Manchester City e non si fa affatto distrarre da nessun discorso riguardante trasferimenti in nessun club”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League