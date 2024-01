Stéphan su Matic: “Vorrei che restasse, l’ho già comunicato alla società”

Dopo la decisione di lasciare la Roma in estate, Nemanja Matic non sarebbe contento del suo percorso al Rennes ed è finito nel mirino di Marsiglia e Lione. Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, però, spera ancora di trattenere il centrocampista serbo, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025. Queste le parole di Julien Stéphan in conferenza stampa: “L’ho già comunicato alla società, vorrei che tenessimo Matic per la seconda parte della stagione. Ci sono discussioni in questo momento, quindi non voglio creare problemi. Vorrei tenerlo, come la maggior parte dei giocatori in rosa oggi. Conto su di lui per la seconda parte di stagione e spero che resti con noi. Ci sono discussioni in corso tra lui e il club”.

Foto: Instagram Matic