Stephan: “Rimpiango l’inizio del secondo tempo, il ritorno è compromesso. Il Milan è fantastico in tutti i reparti”

Julien Stephan, allenatore del Rennes, è presente in conferenza stampa nel post Milan-Rennes, sfida valida per l’andata dei playoff di Europa League e terminata 3-0 in favore dei rossoneri d’Italia grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao: “Il risultato di oggi è sfavorevole per noi. Penso che sia stato punito l’inizio della ripresa, peccato perché nel primo tempo era stato tutto molto interessante; avevamo la sensazione che ci potessimo creare delle occasioni, con meccanismi che funzionavano, eravamo vivi. Poi in 3-4 minuti si è ribaltata la situazione. Il ritorno è compromesso. Cosa è successo? “Abbiamo affrontato una squadra molto forte, in grado di punirci quando è stato il momento. Ho il rimpianto dell’inizio del secondo tempo, ci ha punito psicologicamente. “Non ho visto una squadra inibita dallo stadio, anche se c’è stato un grandissimo stadio e un grandissimo ambiente”.

Poi ha proseguito parlando del Milan: “Ci sono giocatori di grandissimo livello al Milan, che giocano in nazionale, ma non è una scoperta oggi. Sono fantastici in tutti i reparti. Sono potenti, veloci. Leao ha tirato sulla traversa nel primo tempo, ma non penso ci abbiano messo così tanto in difficoltà nel primo tempo”.

Foto: Twitter Rennes