Stellone si presenta a Benevento: “E’ stata una telefonata inaspettata. Possiamo e dobbiamo puntare ad altri obiettivi”

Roberto Stellone si è presentato come nuovo allenatore del Benevento.

Queste le sue parole: “Per me è un’avventura importantissima. Sono felicissimo, ho accettato con grande entusiasmo. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità. Cercherò di metterci l’anima”.

Sull’arrivo nel Sannio: “Leggevo tanti nomi, il mio non c’era. È stata una telefonata inaspettata. Ero a Pescara, stavo seguendo la partita di mio figlio. Non ci ho pensato due volte a mollare tutto per fare le valigie e partire. Vigorito mi ha fatto una bella impressione, già ci avevo parlato due anni fa ma poi non se ne fece più nulla. Ha tanta voglia di risollevare il Benevento. Se ho fatto questa scelta è perché sono convinto che la squadra può e deve raggiungere altri obiettivi. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, abbiamo tante partite a disposizione. I punti sono abbastanza. La situazione è difficile perché nelle ultime cinque uscite è arrivato solo un punto; quindi, c’è da lavorare molto sull’aspetto mentale che inevitabilmente migliora in base ai risultati. Speravo in una piazza e una squadra del genere. Sono felice, spero di ripagare al meglio la fiducia”.

Foto: twitter Benevento