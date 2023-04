Stellone conferma: “Mi dimetto, non ho la testa per proseguire”. La situazione

Dopo il ko con la Spal, sono arrivate le Roberto Stellone ha confermato di aver comunicato le proprie dimissioni dalla panchina del Benevento: “Abbiamo fallito l’appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo. Ero venuto con tanto entusiasmo in una piazza importante, ringrazio e chiedo scusa al presidente e ai tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non andava. Non ho la testa giusta per proseguire, non serve parlare di altro”. Adesso sulla panchina potrebbe tornare Caserta, ancora sotto contratto dopo aver iniziato la stagione sulla panchina del club campano, prima di essere sostituito da Fabio Cannavaro.