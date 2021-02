Stellini: “Vogliamo la continuità. Primo posto? Va bene ma non pensiamo al Milan”

Il vice allenatore dell’Inter, Stellini, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 a Firenze, vista la squalifica di Conte.

Queste le parole del tecnico: “Non vogliamo mettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro cammino. Non era semplice dopo aver giocato 3 giorni fa in Coppa Italia. Siamo soddisfatti, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia, fornendo tante palle gol. Era quello che ci aspettavamo da loro. Siamo contenti di quanto facciamo sulla sinistra, la squadra deve lavorare insieme. A volte meglio altre peggio, ma lavoriamo su ogni opzione per creare pericoli agli avversari”.

Su Conte: “Difficile gestire il mister in tribuna è normale che sia difficile vivere da fuori la partita col carisma che ha il nostro allenatore. I suoi consigli e il suo aiuto li prendiamo di buon grado, e non è per nulla difficile, anzi, è la nostra guida”.

Sulle vicende societari: “Siamo molto concentrati sul campo, sul gioco e sul lavoro. Abbiamo tanta strada, partite e difficoltà davanti, oltre a due competizioni. Siamo attenti sul calcio giocato, il resto non ci interessa, c’è chi di competenza che se ne occupa”.

In Barella c’è qualcosa del Conte calciatore? “Glielo auguro. Sta crescendo, lui come Lautaro e tanti altri ragazzi giovani. Il prossimo step è qualche gol in più”.

