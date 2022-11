Stellini (vice Conte): “Felici della qualificazione e del primo posto. Inter agli ottavi? Sarebbe una bella partita e opportunità”

Cristian Stellini, vice allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky dopo la vittoria del Velodrome con il Marsiglia e la qualificazione agli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “Siamo stati più forti di molte cose, anche di un primo tempo non all’altezza delle nostre aspettative. Lo stadio ha inciso parecchio, abbiamo trovato un ambiente caldo in cui non è stato semplice giocare. Nel secondo tempo ci siamo sistemati e abbiamo disputato una grande partita. In sfide di spareggio come questa le emozioni non finiscono mai, può succedere sempre di tutto fino al fischio finale”.

Ha già parlato con Antonio Conte?

“Sì, ci siamo ritrovati quindici minuti dopo il fischio finale. L’ho visto provato, vivere le partite dalla tribuna è più difficile rispetto a quando si è direttamente sul campo: probabilmente ha speso molte energie”.

Ha avuto dei dubbi in alcune decisioni?

“A fine primo tempo, ho pensato molto a quello che avrebbe fatto Conte al posto mio: nella ripresa la squadra ha cambiato ritmo, sono orgoglioso della reazione che hanno avuto i ragazzi e sono contento del risultato finale”.

L’Inter al prossimo turno? “Dal punto di vista dello spettacolo, non sarebbe male giocare contro l’Inter. Sarebbe una grande opportunità, oltre che una bella partita e una lotta interna”.

