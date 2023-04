Stellini su Paratici: “Tutto il mio cuore è con lui. Umanamente gli siamo molto vicini”

L’allenatore del Tottenham, Cristian Stellini ha così parlato delle dimissioni di Fabio Paratici: “Non ha influito sulla preparazione della gara perché Fabio è stato lontano da qui per un paio di settimane, quindi la situazione non cambia, ma umanamente siamo tutti noi molto vicini a Fabio. È stato un periodo difficile per lui e ora il risultato finale è davvero triste per tutti, per lui e per la sua famiglia. Umanamente gli siamo molto vicini. La società ha fatto una dichiarazione e questo è tutto quello che posso dire. Tutto il mio cuore è con lui, ma è un momento difficile. Comunque non è uno shock, siamo ben preparati”.

Foto: Twitter Tottenham