Stellini su Conte: “Non sappiamo se sarà in panchina contro il Leicester”

Antonio Conte è tornato a dirigere l’allenamento del suo Tottenham, dopo l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre per l’asportazione della cistifelle, ma la sua presenza in panchina sabato pomeriggio contro il Leicester è a forte rischio. Ad annunciarlo è stato il vice allenatore degli Spurs, Cristian Stellini, in conferenza stampa: “Antonio è tornato questa mattina al campo ed è stato con noi. Deve però prendersela comoda per un po’. Siamo stati molto felici di incontrarlo di nuovo, ha speso del tempo per abbracciare tutti, uno per uno. Non abbiamo ancora parlato cosa farà in vista del Leicester, ma è tornato e siamo contenti di questo. Abbiamo tempo per arrivare felici alla partita di sabato”.

Foto: Twitter Tottenham